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Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı

İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.

19.09.2019 17:34Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.
Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçların alevli şekilde yanması
Yaşanan panik anları
Bölgeden detaylar



Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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