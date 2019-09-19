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Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı

Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandıİtalya (DHA) ? İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.

19.09.2019 17:49Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
İtalya (DHA) ? İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.
Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.

Roma, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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