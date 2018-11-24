Roma'dan Devlet Bahçeli Açıklaması

Konuyla ilgili Roma Kulübü, DHA 'ya özel açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin yoğun programı sebebiyle maça gelemeyeceğini öğrendiklerini ifade eden İtalyan kulübü idarecileri, "Roma Kulübü olarak Devlet Bahçeli'nin maça gelmeyi çok istediğini duyduk. Bu nedenle de kendisine resmi davet gönderdik. Bu daveti maçlara katılmak isteyen diğer ülke politikacıları için de yapıyoruz. Ancak Bahçeli daha sonra öngörülemeyen bir programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi. Türk basınında yazıldığı gibi bu davetin Bahçeli'nin lideri olduğu partinin sembolünün Roma takımınınki gibi 'Kurt' olmasıyla hiçbir bağlantısı yoktur" açıklamasını yaptı.