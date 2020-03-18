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Roma dönemi eserleri satmak isterken yakalandı

MERSİN'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemi 4 heykel ele geçirildi.

18.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:48
Roma dönemi eserleri satmak isterken yakalandı

MERSİN'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemi 4 heykel ele geçirildi. 

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde Roma dönemine ait heykeller olan bir şüphelinin, bunları satmak için alıcı aradığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eser kaçakçısının kimliğini belirleyerek, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde bir parkta yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelinin, yanında taşıdığı poşet içerisinde yapılan aramada 2 adet Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tanrıça, 1 adet rahibe, 1 adet Roma askeri heykeli olmak üzere toplam 4 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler gerekli incelemelerin yapılması için Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Roma, Güncel

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