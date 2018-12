Roma Döneminden Kalma Fresk, Yontularak Çalındı

04 Aralık 2018 Salı 11:25



BURSA'nın İznik ilçesinde, Yenişehirkapı'ya uzanan surlardaki burcun iç duvarında bulunan ve bir azizin at üzerinde, elinde mızrakla ejderi öldürmesini tasvir eden fresk, defineciler tarafından yontularak çalındı.İddiaya göre gece saatlerinde burcun iç duvarına gelen kaçak defineciler, duvardaki freski yontarak çaldı. Yüzde 90'ı yok olan freskin yontularak çalınması tepki çekti. Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk , "Burç, şehirde Hristiyanlığa geçildiği zaman, savaşçı kadınların savunmasını yaptığı yer. Fresk, bir azizin at üzerinde, elinde mızrakla ejderi öldürmesini tasvir ediyor. Ancak bu duvar freski, yaklaşık 2 ay içerisinde defineciler tarafından belirli aralıklarla yontularak tahrip edildi ve büyük kısmı çalındı. Defineciler freskin altında bir şey olduğunu zannedip, parçalıyor. Bu burcun bir an önce koruma altına alınması gerek. Defalarca söyledik, müzeye başvurduk. Eminim ki bu yıl bitmeden, fresk tamamen yok olacak" diye konuştu.- Bursa