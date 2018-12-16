Roma Dönemine Ait 1600 Yıllık Lahit Parçası Ele Geçirildi

ISPARTA'da Roma
dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara tipi lahdin bir parçası jandarmanın operasyonunda ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Isparta
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kuleönü
beldesinde M.D.'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. M.D.'yi takibe alan jandarma ekipleri yaptığı operasyonda M.D. ile satışa aracılık ettiği belirlenen Y.D., B.A. ve O.A.'yı yakaladı.
Operasyon kapsamında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90x70 ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahdin bir yüzü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
- Isparta
Jandarma,Isparta,Roma
16 Aralık 2018 Pazar 18:51