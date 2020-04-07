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Roma dönemine ait taş sütuna jandarmaya satmaya kalkıştı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Roma dönemine ait taş sütünü satmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Roma dönemine ait taş sütuna jandarmaya satmaya kalkıştı
Çorum 'un Sungurlu ilçesinde Roma dönemine ait taş sütünü satmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, Sungurlu ilçesinde bir şahsın tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri adli makamlardan alınan izinle şahsın bir köydeki ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 50 bin TL karşılığında satmaya çalıştığı, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütun ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Sungurlu, Çorum, Roma, 3. Sayfa
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