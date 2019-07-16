Roma dönemine ait "veda sahnesi" ilgi görüyor

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde bulunarak müze bahçesine taşınan kaya parçası üzerindeki Roma
dönemine tarihlenen "veda sahnesi" ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Müze bahçesindeki kaya parçası üzerindeki kadın ve erkeğin tokalaşmasını gösteren kabartmayı inceleyen ziyaretçiler, burada fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.
Ziyaretçilerden Halime Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vedalaşma sahnesini internette gördüğünü belirterek, Kahta'ya da bu tarihi eseri görmek için geldiğini söyledi.
Seher Taşçı da üzerinde vedalaşma sahnesindeki olan taşı merak ettiğini dile getirerek "Karı veya kocadan birinin öldükten sonra eşine olan sevgisinden dolayı bu sahneyi taşa yapmış, çok etkilendim. Herkese gelip bu eseri görmesini tavsiye ederim." dedi.
Müze Müdürü Mehmet Alkan da veda sahnesini görmek için iki ayda yaklaşık 3 bin kişinin geldiğini kaydetti.
Bu durumun kendilerini mutlu ettiğini anlatan Alkan, "Müzemize gelen ziyaretçi sayısı, veda sahnesini görmeye gelenlerden ayrıdır. Herkesi müzemizdeki eserleri görmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kahta ilçesine bağlı Tütenocak köyünde bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki kaya parçası üzerinde kadın ve erkek figürleri el sıkışır şekilde tasvir edilmiş, bunun ölen eşlerden birisi için veda sahnesi olduğu belirtilmişti.