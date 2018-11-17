Roma Filmi

1970'lerin başında Mexico City
'de orta sınıf bir ailenin hayatındaki bir yılın hikayesini anlatan film
in yönetmenliğini, Oscar ve Altın Küre
ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Marina
de Tavira, Marco Graf, Yalitza Aparicio ve Daniela Demesa yer alıyor. Yönetmen:
Alfonso CuarónSenaryo:
Alfonso CuarónOyuncular:
Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa, Nancy
García García, Verónica García, Andy Cortés, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero, José Manuel Guerrero Mendoza, Latin LoverFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
RomaYapımcı Firma:
Esperanto FilmojYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Meksika
, ABDOrijinal Dili:
İspanyolcaFilmin Süresi:
135 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
14.12.2018Roma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Marina,Yönetmen,Roma
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:54