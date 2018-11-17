17 Kasım 2018, 11:54
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Roma Filmi

Roma Filmi

Roma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Roma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

1970'lerin başında Mexico City'de orta sınıf bir ailenin hayatındaki bir yılın hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini, Oscar ve Altın Küre ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Marina de Tavira, Marco Graf, Yalitza Aparicio ve Daniela Demesa yer alıyor.


Yönetmen: Alfonso Cuarón
Senaryo: Alfonso Cuarón
Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa, Nancy García García, Verónica García, Andy Cortés, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero, José Manuel Guerrero Mendoza, Latin Lover
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Roma
Yapımcı Firma: Esperanto Filmoj
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Meksika, ABD
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 135 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 14.12.2018

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Marina,Yönetmen,Roma
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:54