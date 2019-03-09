Roma İmparatorluğu'nun Bir Başkenti'de İzmit'tir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Millî Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu ikinci gününde devam etti. Sempozyumun Gazi Akçakoca Salonu'ndaki konferanstaKocaeli tarihini ve iklimini gözler önüne seren bildiriler ele alındı. Oturumu Prof. Dr. Metin Tuncel yönetti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, İzmit'i İstanbul'a bağlayan tarihi yol ağı ve Kutluca Köprüsü'nün önemini anlattı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Keçiş, Roma İmparatorluğunun dört başketinden birisinin Nikomedia (İzmit) olduğunu belirtti.

KUTLUCA KÖPRÜSÜNÜN ÖNEMİ

Kutluca Köprüsünün önemine değinen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman "İstanbul M.Ö'den önce kuruldu. Yollar belirlenirken aklımızda şu olmalı, özelikle coğrafik kolaylıklarla yollar belirlenir. En kolay yol güzergahı insanların geçişi için kullanılmıştır. Yaptığımız tarih incelemeleri doğrultusunda Kocaeli'de tarihe şahitlik etmiş birçok yol var." dedi. Nikomedia'nın tarihte bilinen önemli şehirlerden biri olduğunu söyleyen Kahraman "Kutluca köprüsü Kocaeli Körfez ilçesine bağlı Kutluca köyündedir. Kutluca köprüsünün M.Ö. yapıldığı söyleniyor. Günümüzde Kutluca Köprüsü İstanbul bağlantısı ve Karadeniz'e yol geçiyor. Ortaçağ'da Kutluca köprüsü daha çok Karadeniz'e bir geçiş olarak kullanılmıştır. Kutluca köyünde mezarları incelediğimizde burada eski bir Roma yerleşkesi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Osmanlı da burada yerleşim yapmış."dedi.

ROMAN'IN BAŞKENTİ İZMİT

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Keçiş: İzmit'in yaklaşık 50 yıl Roma İmparatorluğuna başkentlik yaptığına dikkat çekerek "Nikomedia'nın önemli bir değişim ve dönüşüme sahne olduğu olmuştur. Paganizm ve Hiristiyanlık bir süre sonra Nikomedia da yer değiştirmiştir. Özelikle Pagan bir kent olan Nikea kenti Diyokletiandan sonra Hiristiyan bir kent haline gelmiştir. Diyoklatianus ismi çok önemli, çünkü Roma İmpartorluğu'nun doğudaki başkenti Nikoemdia onun döneminde oluyor. Güvenlik açısından elverişli olduğu için burayı başkent yapan Diyoklatianus, daha sonra Helen ve Latin kültürünü getirtmiştir." dedi.

"284 YILI NİKOMEDİA TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YILDIR"

284 yılının Nikomedia tarihinde önemli bir yıl olduğunu belirten Keçiş, "Bu yılda askeri anarşi yaşanmıştır. İstikrar sağlanıyor ve Diyolatianus Roma İmparatoru yerleşim olarak Nikomedia'yı seçince büyük bir kalkınmanın başlangıcı bu yılda gerçekleşiyor. Diyoklatianus'un Pagan dinine mensup olması Hiristiyanlık için iyi olmamıştır. Bu büyük zulümler yaşanmasına sebep olmuştur." İfadelerini kullandı.

KOCAELİ BİTKİ ÖRTÜSÜ VE İKLİMİ

Kocaeli'nin iklim özelliklerine değinen Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Beyza Ustaoğlu, "Kocaeli'nin iklim çeşitliliği çok farklıdır. Samanlı Dağları ve Kartepe gibi yüksek yerleri vardır. Kartepe kayak merkezi merak ediliyor. Gözlem istasyonlarımız var. Kandıra ve İzmit gözlem istasyonlarımız eskidir. Buralarda 50 yıllık veriler var. Zamanla verilerden yola çıkarak farklılık oluştuğuna şahitlik ediyoruz." dedi. Oturumun son konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Derya Evrim Koç, grafiklerle Kocaeli'nin Bitki Coğrafyasını anlattı.

Kaynak: Bültenler