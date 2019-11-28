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Roma karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci hafta maçında Başakşehir sahasında İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaşacak.

28.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:40Roma karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Ligi J Grubu 5'inci hafta maçında sahasında İtalyan temsilcisi ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak olan mücadelede Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hatega'nın yardımcılıklarını ise Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek.

Grup liderliği açısından büyük önem taşıyan müsabakada iki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

BAŞAKŞEHİR: Mert - Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

ROMA: Lopez - Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko



Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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