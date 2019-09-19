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Roma-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino (İspanya)Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov,

19.09.2019 20:58Roma-Medipol Başakşehir
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino ( İspanya )
Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Diawara, Cristante, Kluivert, Zaniolo, Pastore, Dzeko
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy, Aleksic, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan, Gulbrandsen

Başakşehir, İspanya, İtalya, Roma, Spor

Kaynak: AA

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