Haberler » Spor » Haber

Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Medipol Başakşehir'in tüm dikkatlerine vermeleri gereken bir takım olduğunu söyledi.

18.09.2019 16:06Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Medipol Başakşehir'in tüm dikkatlerine vermeleri gereken bir takım olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Roma'da Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, bir basın toplantısı düzenledi.

Medipol Başakşehir'in üç sene önce kendisinin başında olduğu Shakhtar Donetsk ile oynadığı ve o dönemde Cengiz Ünder'in de Başakşehir forması giydiği hatırlatılan Fonseca, Türk futbolcunun o dönemde de başarılı bir oyuncu olduğuna atıfta bulunarak, "İtiraf etmeliyim ki, o maça dair Cengiz Ünder'i hatırlamıyorum. Bunun nedeni çok basit çünkü Shakhtar o maçı domine etti ve Ünder'in parlamasına izin vermedi." dedi.

Rakipleri Medipol Başakşehir'i de değerlendiren Fonseca, şunları kaydetti:

"İstanbul, deneyimli ve önemli kariyerleri olan oyunculardan kurulu bir takım. Robinho, Clichy, Arda Turan, Visca, Skrtel. Onlar son üç senedir, oldukça rekabetçi bir lig olan Türk liginde şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tüm dikkatimizi vermemiz gereken bir takım. Deneyimli oyuncuları olan güçlü bir takımla karşılaşacağız."

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:46 Mustafa Cengiz: "İnsanla hayvanı ayıran edeptir"
19:38 Yeni Malatyaspor'da Bifouma şoku
19:30 Erol Bulut: "Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır"
19:30 Canlı yayın duyurusu
19:20 Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
19:16 Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:13 Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu