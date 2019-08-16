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Roma, Mert Çetin'i 3 milyon euroya transfer etti

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattı. İtalyan devi Mert için Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro ödeyecek.

16.08.2019 18:51 Roma, Mert Çetin'i 3 milyon euroya transfer etti

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin'in 5 milyon euronun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

MERT ÇETİN: ROMA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, " Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim." ifadelerini kullandı.


İtalya Serie A, Gençlerbirliği, Mert Çetin, Roma, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
FUTBOLSEVER: MERT''i Türkiye de 4 büyüklerden birisi isteseydi açılış fiyatı en az 8 milyon euro olurdu . . . Bu yüzden yabancı sınırı istemiyoruz hak eden yabancı Türk ayırt etmeksizin kadroda yerini alır ! Yolu açık olsun Mert Çetin''in inşallah başarılı olur ileride milli takımda görürüz.
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