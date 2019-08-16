Roma, Mert Çetin'i 3 milyon euroya transfer etti

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin'in 5 milyon euronun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

MERT ÇETİN: ROMA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, " Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim." ifadelerini kullandı.