Roma'nın sessizliğini DHA görüntüledi

Dünyayı etkisi altına alan ve bir milyon insanda tespit edilen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok ülkenin 'kalbi' olarak bilinen meydanlar bomboş kaldı. Koronavirüs salgınında can kaybının en çok yaşandığı ülkelerin başında gelen İtalya'nın başkenti Roma'nın sessizliği DHA kameralarına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan ve bir milyon insanda tespit edilen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok ülkenin 'kalbi' olarak bilinen meydanlar bomboş kaldı. Hayalet şehre dönen İtalya'nın başkenti Roma'nın sokakları Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Roma'da salgın nedeniyle, ülkede karantina kararı alınması tarihi ve turistik mekanların boş kalmasına neden oldu.

TARİHİ MEKANLAR BOMBOŞ...

Hayalet şehre dönen Başkent Roma'daki en turistik mekanlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi'nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı'na kadar birçok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömüldü. 10 Mart'tan bu yana koronavirüs sebebiyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirleri 3 Mayıs'a kadar uzatma kararı alınan Roma'daki boş sokaklarda yapılan polis kontrolleri kameralara yansıdı.

TATİL PLANLARI KRİZE NEDEN OLDU

İtalya Turizm Bakanlığı ise bu sabah yaptığı açıklamada "Bu yaz denize gideceğiz" derken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaz tatili için plan yapılmamasını tavsiye etti . İtalyan hükümeti de virüse karşı bir aşı bulunmadığı sürece normal hayata dönmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

İTALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İtalya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 162 bin 488'e yükselirken ülke genelinde 21 bin 67 kişi hayatını kaybetti.