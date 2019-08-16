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Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı

İtalyan ekibi Roma, resmi Twitter hesabından Nzonzi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray oyuncunun bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alması halinde 16 milyon euro, 30 Haziran 2021'de alırsa 13 milyon euro ödeyecek.

16.08.2019 17:35
Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı

Roma, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin 500 bin euro bedelle Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiralandığını resmi internet siteden duyurdu.

SATIN ALMA BEDELİ AÇIKLANDI

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alması halinde 16 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran 2021'de Fransız futbolcunun bonservisini alırsa, 13 milyon euro ödeyecek.

Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma'da 39 resmi maça çıkarken 1 gol atıp, 2 asist yaptı.

İşte Roma'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

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Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı

Galatasaray, Twitter, Roma, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
BB: büyük transfer
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1111: Umarım iş yapar fernandonun yerini doldurur
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FENA: Bence transfer basarisi adamlar 27 milyon euro verip almışlardı
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MAHO AĞA: Başlığı görünce falcao sandım heyecanlandım ya la
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