Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı

Roma, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin 500 bin euro bedelle Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiralandığını resmi internet siteden duyurdu.

SATIN ALMA BEDELİ AÇIKLANDI

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alması halinde 16 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran 2021'de Fransız futbolcunun bonservisini alırsa, 13 milyon euro ödeyecek.

Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma'da 39 resmi maça çıkarken 1 gol atıp, 2 asist yaptı.

İşte Roma'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım;