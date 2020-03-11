Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Koronavirüs salgını futbol dünyasını da yakından etkilemeye devam ediyor. Birçok maçın ertelendiği ve seyircisiz oynanma kararı verildiği Avrupa'da son haber UEFA Avrupa Ligi'nden geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde normal şartlarda 12 Mart Perşembe günü Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Roma, İspanya'ya gidemediklerini açıkladı.
11.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:13
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma , Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya 'ya gidilemediğini açıkladı.
UÇAK İNİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
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