Roma, Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
İtalyan ekibi Roma, yarın Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya'ya gidemeyeceğini duyurdu.
11.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:57
İtalyan ekibi Roma , yarın Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya 'ya gidemeyeceğini duyurdu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.
(İHA)
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.
(İHA)
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Kaynak: İHA
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