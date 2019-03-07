Roma, Teknik Direktör Di Francesco'nun Görevine Son Verdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Roma'da flaş bir gelişme yaşandı. Ligde ve Avrupa'da istediği başarıyı yakalayamayan Roma'da Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verdi.

FRANCESCO'NUN YERİNE EN GÜÇLÜ ADAY RANİERİ

Roma internet sitesinden yapılan açıklamada, "Roma'da geçirdiği süre zarfında yaptığı işler için Francesco'ya teşekkür eder ve gelecekte başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Roma yönetimi sezon sonuna kadar Ranieri'yi göreve getirmeyi planlıyor