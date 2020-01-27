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Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi

ISPARTA'da, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan Ü.Y. (30), jandarma operasyonuyla yakalandı.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:02Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi

ISPARTA'da, ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan Ü.Y. (30),  jandarma operasyonuyla yakalandı.

Isparta İl Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde bir kişinin tarihi sikke satmaya çalıştığını belirledi  Hemen harekete geçen jandarma, şüphelinin Ü.Y. olduğunu saptadı. Yapılan takip sonunda düzenlenen operasyonla U.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait 51 adet sikke ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tarihi sikkeler ise muhafaza altına alındı.



Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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