28 Kasım 2018, 09:10
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Romalı Cengiz, Real Madrid Maçında Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kaçırdığı golle saç baş yoldurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayan Roma, sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçı 2-0 mağlup tamamladı ve liderlik fırsatını tepmiş oldu. Milli yıldız Cengiz Ünder'in ilk yarının sonunda kaçırdığı gol ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısında birçok net gol fırsatından yararlanamayan Roma'da maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, takımının hücumdaki en etkili silahlarından oldu ve Madrid savunmasına zor anlar yaşattı.

CENGİZ BOMBOŞ POZİSYONDA TOPU DIŞARI ATTI

Maçın 45+1. dakikasında kaçan gol ise Cengiz Ünder'in klasına yakışmadı. Sol kanattan gelişen atakta Patrik Schick'in pasına hareketlenen Cengiz Ünder, altı pas üzerinde bomboş pozisyonda kaldı.

21 yaşındaki futbolcu, müsait pozisyonda topu auta gönderince büyük üzüntü yaşadı. Kaçan gol sonrasında Cengiz Ünder'i takım kaptanı Florenzi teselli etti.

Roma,Cengiz Ünder,Real Madrid,Madrid
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:10



YORUMLAR (17)
DELİ DUMRUL: eee ha cengiz koş cengiz gol cengiz al sana arda tipi bir oyuncu daha . . . . konsantre sıfır. milli takımda da çok etkili değildi. demekki neymiş biz türklere fazla gaz ve fazla para vermeyeceksin yoksa boş kaleye bile gol atamaz oluyorlar.
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ALİ: Normal bir durum Ünlü Yıldız futbolcularda böyle pozisyonlar kaçırıyorlar. Helal olsun Cengiz Ünder umarım başarılarına daha iyilerini de ekleyip Türk halkını gururlandırırsın.
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KİŞİ: abartılan oyunculardan bir tanesi
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AHMET: Üzülme Cengiz, karakterinle çok goller atarsın daha. . .
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ZAPIRTI: ahhhhh çengiz ahhhhhh
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