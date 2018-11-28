Romalı Cengiz, Real Madrid Maçında Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayan Roma, sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçı 2-0 mağlup tamamladı ve liderlik fırsatını tepmiş oldu. Milli yıldız Cengiz Ünder'in ilk yarının sonunda kaçırdığı gol ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısında birçok net gol fırsatından yararlanamayan Roma'da maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, takımının hücumdaki en etkili silahlarından oldu ve Madrid savunmasına zor anlar yaşattı.

CENGİZ BOMBOŞ POZİSYONDA TOPU DIŞARI ATTI

Maçın 45+1. dakikasında kaçan gol ise Cengiz Ünder'in klasına yakışmadı. Sol kanattan gelişen atakta Patrik Schick'in pasına hareketlenen Cengiz Ünder, altı pas üzerinde bomboş pozisyonda kaldı.

21 yaşındaki futbolcu, müsait pozisyonda topu auta gönderince büyük üzüntü yaşadı. Kaçan gol sonrasında Cengiz Ünder'i takım kaptanı Florenzi teselli etti.