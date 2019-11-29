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ROMALI FUTBOLCUNUN YABANCI MADDE İLE YARALANMASI: GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Roma maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

29.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:07ROMALI FUTBOLCUNUN YABANCI MADDE İLE YARALANMASI: GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ
BAŞAKŞEHİR- maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Yapılan incelemede Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı belirtildi.

'da dün akşam oynanan UEFA ligi maçında Romalı futbolcu Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili İstanbul Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda sahaya yabancı madde attığı belirlenen Y.Y. (37) ve M.A.(32) adlı iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y'nin kasten yaralama ve sahtecilik suçundan sabıka kaydı olduğu belirlenirken, her 2 şüpheli hakkında da 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. Olayla ilgili çalışma sürerken 18 yaşındayken küçük olduğu belirlenen bir kişi daha yakalandı. İlk inceleme sonucu Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


- Ablay

İstanbul, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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