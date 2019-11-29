Romalı futbolcunun yabancı madde ile yaralanması: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi

BAŞAKŞEHİR- Roma maçında konuk ekip futbolcusu Lorenzo Pellegrini'nin tribünden yabancı madde atılması sonucu yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Yapılan incelemede Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı belirlendi.

İstanbul'da dün akşam Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5'inci haftasındaki Başakşehir-Roma maçının 53'üncü dakikasında, İtalyan ekibinin oyuncusu Lorenzo Pellegrini, tribünden yabancı madde atılması sonucu başından yaralandı. Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili İstanbul Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, sahaya yabancı madde attığı belirlenen Y.Y. (37) ve M.A.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y.'nin 'kasten yaralama' ve 'sahtecilik' suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlenirken, her 2 şüpheli hakkında '6222 sayılı Kanun'a muhalefet'ten adli işlem yapıldı.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili çalışma sürerken, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. İlk inceleme sonucu, Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.