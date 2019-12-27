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Roman Çalıştayı ve İl Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Edirne Roman Çalıştayı ve İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

27.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:54 Roman Çalıştayı ve İl Eylem Planı Toplantısı yapıldı
Roman Çalıştayı ve İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda ilgili kurumlar bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlık ettiği toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü, Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, kurum müdürleri, Roman Çalıştayı İl Eylem Planı kapsamında sorumluluk yüklenen birçok kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Romanlar alanında çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarından izleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanma durumu, Edirne Roman İl Eylem Planı kapsamındaki iş takvimine göre gerçekleşen çalışmalar, bir sonraki toplantı için öneri ve talepler görüşüldü. Gerçekleşen toplantıya katılım sağlayan Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eylem planı kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmaların iş takvimine göre değerlendirilmesinde bulunarak, görüşlerini dile getirdiler.

Toplantıya katılım sağlayan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri; kendi birimlerini ilgilendiren konularda yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında da sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ve diğer kamu temsilcilerine bilgilendirme sunumunda bulundu. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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