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Roman çocukların hayatı çim hokeyiyle değişecek

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Çim Hokeyi Sporuyla Değişen Hayatlar Projesi" kapsamında, Roman çocuklar eğitime ve spora yönlendirilecek.

28.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:36
Roman çocukların hayatı çim hokeyiyle değişecek
Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Çim Hokeyi Sporuyla Değişen Hayatlar Projesi" kapsamında, Roman çocuklar eğitime ve spora yönlendirilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde ortaokul çağındaki dezavantajlı Roman çocukları, çim hokeyi ile tanıştıracaklarını söyledi.
Çocuklara hokeyin yanı sıra üniversite öğrencileri tarafından Türkçe, İngilizce ve matematik dersleri verileceğini anlatan Babuşçu, "Böylece çocuklarımız sporla fiziksel gelişimlerini sağlarken, zihinsel gelişimleri de ilerleyecek. Projeyle genç ve çocuklarımızı yeni bir spor branşıyla tanıştırıyoruz. Yeni spor branşımızın insan kaynağını da ilimizde dezavantajlı 10-14 yaş arası Roman çocuklardan oluşturuyoruz." dedi.
Babuşçu, Türkiye'de yeni tanınmaya başlayan çim hokeyinde milli sporcular yetiştirmek istediklerini belirtti.
Dünya genelinde 200'den fazla spor branşı bulunduğuna işaret eden Babuşçu, şunları kaydetti:
"Ülkemizde en popüler spor branşlarının başında futbol gelmektedir. Futbolun dışında 8-10 branş daha ülkemizde belli bir çoğunluğa hitap edecek şekilde organize ediliyor. Bu sayı dünya geneline göre hiç yeterli değil. Ülkemizi spor alanında daha iyi tanıtmak istiyorsak branş sayılarını artırarak zenginleştirmeliyiz."
Babuşçu, projenin ilerleyen safhalarında Türkiye'ye yayılacağına inandığını sözlerine ekledi.
Projenin, okulların açılmasının ardından hayata geçirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çocuk İzleme Merkezi, Kırklareli, Emrah, Güncel

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