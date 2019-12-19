Haberler » Spor » Roman kahramanları sokağa indi - Spor

Roman kahramanları sokağa indi

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Roman Kahramanları Haftası" dolayısıyla giydikleri kostümlerle Türk ve dünya edebiyatından ünlü karakterlerini canlandırdı.

19.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:24
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Roman Kahramanları Haftası" dolayısıyla giydikleri kostümlerle Türk ve dünya edebiyatından ünlü karakterlerini canlandırdı.
Türk ve dünya edebiyatında yer alan roman ve masal kahramanlarının kostümlerini giyen 90 öğrenci, bir araya geldikleri 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndan başlayarak Uzunsokak üzerinden Edebiyat Müzesi önüne kadar yürüyüş yaptı.
Sokakta masal kahramanlarını karşılarında görünce şaşkınlık yaşayan kent sakinleri, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Yürüyüşü izleyen bazı kent sakinleri ve çocuklar, masal kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu, yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ın dünya roman kahramanları günü olarak kutlandığını belirterek, Türkiye'de 4 Sosyal Bilimler Lisesinin kutlamalara öncülük yaptığını söyledi.
Abanozoğlu, "Amacımız kitap kahramanlarıyla halkımızı kaynaştırmak, farkındalık oluşturmak ve okumayı özendirmek. Farklı bir çalışma. İnşallah ülkemizde yaygınlaşır diye umuyoruz. Bu hafta dolayısıyla öğrencilerin sunduğu benim kahramanım panelini yaptık. Yine öğrencilerimizin çizdiği 'Benim Roman Kahramanım' resim sergisini açtık. Son olarak da yürüyüş gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Roman kahramanları sokağa indi

Roman Kahramanları, Trabzon, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:44   Sadık Çiftpınar ameliyat oldu - Spor
20:44   Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
20:40   Muhammed Emin Sarıkaya: Bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum - Spor
20:37   Yukatel Denizlispor-Altınordu maçının ardından - Spor
20:33   Muhammet Arslantaş: Hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluk - Spor
20:33   Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi - Spor
19:18   Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi - Spor
17:50   Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Spor
17:38   Sevgilisiyle birlikte olan rakibini karşısında görünce çılgına döndü! Kariyerini bitiyordu - Spor
16:32   Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı - Spor
19.12.2019 20:57:05