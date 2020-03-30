Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Roman milletvekili Purçu, orkestra eşliğinde gıda paketi dağıttı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Roman mahallesinde evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara orkestra eşliğinde erzak paketi dağıttı.

30.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:40
Roman milletvekili Purçu, orkestra eşliğinde gıda paketi dağıttı
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Roman mahallesinde evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara orkestra eşliğinde erzak paketi dağıttı.
Konak ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ne gelen Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin erzak paketi dağıtımına katıldı.
Yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla evlerinin önünde bir süre sohbet eden Purçu'ya sahne ismi "Çılgın Cemal" olan Roman müzisyen Cemal Yüktaşıyan ve orkestrası da eşlik etti.
Purçu, Yüktaşıyan'ın koronavirüs ile ilgili bestelediği şarkı eşliğinde gıda paketlerini mahallede vatandaşlara teslim etti.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, dağıtımın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm dünyada ciddi bir virüs salgınının olduğunu Türkiye'nin de bu salgından etkilendiğini söyledi.
Koronavirüs salgınının engellenmesi için alınan tedbirler nedeniyle geçimini sokaktan sağlayan çiçekçilerin, müzisyenlerin, hurdacıların ve işsizlerin ekonomik sorunlar yaşadığını dile getiren Purçu, şunları kaydetti:
"Vatandaşa 'evde kal' diyoruz ama mesela müzisyen ve çiçekçi nasıl evde kalacak? Bu insanlara devlet olarak günlük gıda ihtiyacını sağlayacak şekilde güvence vermemiz lazım. Hükümetten fakirlere, yoksullara ve dezavantajlı tüm vatandaşlar için bir paket bekliyoruz. Devletimiz günlük para kazanan vatandaşlarımıza sahip çıksın. Umarım en kısa sürede bu salgın ülkemizde sona erer."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Roman milletvekili Purçu, orkestra eşliğinde gıda paketi dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Gazze'de koronavirüs tedbirleri - Haber 17:06: İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den... - Haber 17:05: Tunceli'de karantina altına alınan köyde giriş çıkışlar kapatıldı - Haber 17:05: Gaziantep SGK'dan örnek uygulama - Haber 17:05: Sokaklar boş kalsa da onlar aç kalmıyor - Haber 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber