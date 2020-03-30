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Roman milletvekili Purçu, orkestra eşliğinde gıda paketi dağıttı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Roman mahallesinde evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara orkestra eşliğinde erzak paketi dağıttı.

30.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:53
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Roman mahallesinde evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara orkestra eşliğinde erzak paketi dağıttı.
Konak ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ne gelen Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin erzak paketi dağıtımına katıldı.
Yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla evlerinin önünde bir süre sohbet eden Purçu'ya sahne ismi "Çılgın Cemal" olan Roman müzisyen Cemal Yüktaşıyan ve orkestrası da eşlik etti.
Purçu, Yüktaşıyan'ın koronavirüs ile ilgili bestelediği şarkı eşliğinde gıda paketlerini mahallede vatandaşlara teslim etti.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, dağıtımın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm dünyada ciddi bir virüs salgınının olduğunu Türkiye'nin de bu salgından etkilendiğini söyledi.
Koronavirüs salgınının engellenmesi için alınan tedbirler nedeniyle geçimini sokaktan sağlayan çiçekçilerin, müzisyenlerin, hurdacıların ve işsizlerin ekonomik sorunlar yaşadığını dile getiren Purçu, şunları kaydetti:
"Vatandaşa 'evde kal' diyoruz ama mesela müzisyen ve çiçekçi nasıl evde kalacak? Bu insanlara devlet olarak günlük gıda ihtiyacını sağlayacak şekilde güvence vermemiz lazım. Hükümetten fakirlere, yoksullara ve dezavantajlı tüm vatandaşlar için bir paket bekliyoruz. Devletimiz günlük para kazanan vatandaşlarımıza sahip çıksın. Umarım en kısa sürede bu salgın ülkemizde sona erer."
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Roman milletvekili Purçu, orkestra eşliğinde gıda paketi dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel

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Roman milletvekili Purçu, orkestra eşliğinde gıda paketi dağıttı
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