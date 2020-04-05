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Roman müzisyenlerden evden çıkmayanlara moral şarkısı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Roman müzisyenler, koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında evden çıkmayanlara moral şarkısı hazırladı.

05.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:31
Roman müzisyenlerden evden çıkmayanlara moral şarkısı
Edirne 'nin Keşan ilçesindeki Roman müzisyenler, koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında evden çıkmayanlara moral şarkısı hazırladı.
Romanlardan oluşan Çalgıcı Mektebi Grubu, Keşan Belediyesinin organizasyonuyla hazırladıkları şarkıyı seslendirdi.
İlçede alınan tedbirler, müzisyenlerin enstrümanlarıyla şarkıyı icrası ve evden çıkmayan vatandaşların çektiği kısa görüntülerden oluşan klip hazırlanarak sosyal medyada yayımlandı.
Belediyenin hoparlörlü araçları sokak sokak gezerek Romanların hazırladığı moral şarkısını vatandaşlara dinlettiriyor.
"Bu günleri de geride bırakacağız"
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede moralin de çok önemli olduğunu söyledi.
"Evde kal", "hayat eve sığar" mesajını her zaman dile getirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu mesajlar salgınla mücadelede çok önemli. Çalgıcı grubumuz da destek olmak için tebessüm içeren bir şarkı besteledi, seslendirdi, bunu klipleştirdik. Farkındalık oluşturmak için böyle bir müzik çalışması yaptık. Mikrofonu olan minibüsümüz mahallelerde geziyor, vatandaşları evde kalmaları için uyarıyor ve şarkımızı dinletiyor vatandaşlarımıza." diye konuştu.
Türkiye'nin bu zor günleri birlik, beraberlik ve tedbirle atlatacağını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"İstiklal Marşı'mızın ilk kelimesi 'Korkma'dır. Ne badireler atlattık, neler geçirdik biz, bu günleri de geride bırakacağız, başaracağız. Diğer ülkelere göre iyi durumdayız bunu kısık sesle söyleyebiliriz. Mücadelemiz sonuç veriyor ama yetmez. Hükümetimiz, devletimiz çok güzel tedbirler alıyor, uyguluyor. Biz de vatandaş olarak tedbirlere uymalıyız."

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Keşan, Güncel
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