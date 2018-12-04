Roman Neustadter: "Kolay Gol Yiyoruz"

Fenerbahçe
'nin ilk golünü ağlara yollayan Roman Neustadter, maçtan sonra özeleştiri yaptı, çok kolay gol yediklerini kabul etti.
Tecrübeli futbolcu, "Çılgın bir maçtı. Kasımpaşa
1-0 öndeyken fırsat buldu, 2-0 olabilirdi. Sonra güzel karakter ortaya koyup skoru 2-1 yaptık. Tüm sezon her maç aynı şey oluyor, çok kolay gol yiyoruz, orta sahada kolay top kaybediyoruz" dedi.
Yakaladıklarını fırsatları da değerlendiremediklerini belirten Neustadter, "Gerçekten açıklaması çok zor. Çok fazla şans üretip orta yaptık ama atamadık. Açıklaması çok zor bunun ama tüm sezon aynıydı, tüm maçlarda aynı şeyi yaşadık" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 08:34