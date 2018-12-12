Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki Programı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:13



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:13

Roman vatandaşlarının güçlendirilmesini amaçlayan Romacted programının açılış konferansı yapıldı.Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında yürütülen "Yerelde İyi Yönetişimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (Romacted)" Programı Açılış Konferansı Ankara'da bir otelde düzenlendi.Avrupa Konseyi Türkiye Ofisi Başkanı Michael Ingledow, burada yaptığı konuşmada, Romacted programını destekleyen TBB'nin bu program için ideal bir ortak olduğunu vurguladı.TBB'nin programın ileriki yıllarda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli bir rol oynadığını söyleyen Ingledow, Avrupa Konseyinin, Roman toplumunun güçlendirilmesi konusunda belediyelerin bir siyasi irade sergilemesini önemli bulduğunun altını çizdi.Ingledow, program kapsamında Roman vatandaşların, hem bireysel hem de ulusal düzeyde güçlendirilmesinin amaçlandığını belirterek, Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki bu iş birliğinin gelişerek devam etmesini umduğunu sözlerine ekledi.AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Simona Gatti, Balkanlar'ı ve Türkiye'yi kapsayan Romacted programında Türkiye'den 6 belediyenin katılımını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.Roman vatandaşlarının yoksulluk ve dışlanma tehlikesi altında olduğuna, varlıkları ve kimliklerinin gözardı edildiğine dikkati çeken Gatti, AB olarak Romanların sosyal hayata entegrasyonuna özel bir önem verdiklerini bildirdi.Gatti, Romanların eğitim ve istihdamı konusunda AB bünyesinde çalışmalar yapıldığını ve bu kapsamda 2011'de AB Roman Çerçevesi'nin kabul edildiğini hatırlattı.Ulusal stratejilerini başarılı şekilde uygulayan AB üyesi ülkelerin kapsayıcı politika çerçevesiyle hak temelli yaklaşıma sahip olduklarını kaydeden Gatti, bu noktada taban kuruluşlarının geniş çaplı katılımının ve yerel aktörlerin yerinde müdahalelerinin önemini vurguladı.Gatti ayrıca, 2019'da Türkiye'de Üst Düzey Roman Diyaloğu'nun gerçekleştirilmesini beklediklerini kaydetti.Romacted Proje Yöneticisi Marcos Andrade de programın teknik detayları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Konferansta, Romacted programının pilot belediyeleriyle Avrupa Konseyi arasında mutabakat zaptları imzalandı.