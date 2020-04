Romanlar da ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dedi

-(Özel) Romanlar da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dediBoyayacakları ayakkabıların parasını kampanyaya bağışlayacaklarBalıkesirli esnaflardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destekBALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına Balıkesirli esnaflardan da destek geldi. Şehir merkezinde belediyenin oluşturduğu lostra salonunda ayakkabı boyacılığı yapan esnaf da boyayacakları 10 ayakkabının ücretini kampanyaya destek olarak vereceklerini açıkladı. "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını Balıkesirli ayakkabı boyacısından terziye, kuyumcudan çay ocağı işletmecisine kadar olumlu bulduklarını belirten esnaflar kampanyayı desteklediklerini açıkladı. Lostra salonunda ayakkabı boyacılığı yapan Ersoy Atay beş arkadaşıyla birlikte boyadıkları 10 ayakkabının ücretini kampanyaya bağışlayacaklarını bildirdi.Ayakkabı boyacısı Ersoy Atay: "10 ayakkabı boyama parasını kampanyaya bağışlayacağız"26 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Ersoy Atay kendisi ve arkadaşlarıyla birlikte boyayacakları 10 ayakkabının ücretini kampanyaya bağışlayacaklarını söyledi. Atay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın güzele bir açıklaması var Biz bize yeteriz. Eyvallah; biz bize yeteriz Allah'ın izniyle. Bütün dünya devletleri görülmeyen bir virüsle çöktü. Şu an 1 ay öncesine kadar bombalar yağan Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, bütün dünya ülkeleri İdlib'e dolmuşken şu an hiçbir bomba yağmıyor. Bütün ülkeler çekildi, kapandı evlerine. Allah'ın izniyle biz bize yeteriz. Allah var, gerisi yalan. Biz bize yeteriz açıklamasıyla herkes elini tayın altına soksun. Yanındaki bir fakiri, bir garibana baksa yeter inşallah. Elimi taşın altına koyarak ben ve buradaki beş arkadaşımız 10'ar ayakkabı boyama sözü verip devlete destek oluyoruz" diye konuştu.Ayakkabısını boyatan Zafer Sonkurt da kampanyayı olumlu buluğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı destekliyoruz" dedi.Çay Ocağı İşletmecisi Sedat Güneş: "Esnaf olarak kampanyayı can-ı gönülden destekliyoruz"Çay Ocağı işletmecisi Sedat Güneş de koronavirüs salgınından birlik ve beraberlik içinde çıkılacağını hatırlatarak, "Ülke olarak, toplum olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü nedeniyle bizde ülke olarak mücadele ediyoruz. Evet, işlerimiz düştü ama bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin başlatmış olduğu kampanyaya bizde esnaf olarak can-ı gönülden, elimizden gelen imkanlar doğrultusunda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Kuyumcu Eyüp Ulus: "Birbirimize yeteriz"Kuyumculuk yapan Eyüp Ulus ise kampanyadan gerekli miktarın toplanacağına inandığını belirterek, "Bu ve buna benzer şeyleri ülkemiz daha önce de yaşadı. Bu son olay gibi olmasa da bunları yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız da halkımızın bu konularda birbirine yetebildiğini daha öncede çok gördüğü için böyle bir kampanya yapması normal. Yani ben de gerekenin olacağını ve ciddi bir miktar da paranın toplanacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun" diye konuştu.Terzi Nevzat Çakıcı: "Herkesin duyarlı olması şart"Terzi Nevzat Çakıcı da kampanyayı olumlu bulduğunu kaydederek, herkesin kampanyaya duyarlı olmasını istedi. Çakıcı, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz bize yeteriz" kampanyası gayet olumlu. Ama buna herkesin duyarlı olması şart. Birbirimize destek olduğumuz sürece hayırlısıyla en iyi şekilde bu işin içinden çıkacağımıza inanıyorum. Hayırlısı diyelim. İnşallah bir an önce sağlıklı bir şekilde bu süreci başarıyla tamamlarız" dedi.

Kaynak: İHA