Romanlar yeni eylem planının iş birliği içinde uygulanmasını istiyor

Roman Hakları Federasyonu ve Roman Hakları Derneği Başkanı Yücel Tutal, "Kamu kurumları ve belediyeler üzerinde Roman sivil toplum örgütlerinin rolü ve fonksiyonu çok önemli. Ancak devlet kurumları bu noktada bizimle çok fazla iş birliği içinde değiller. Bizi daha fazla dahil etmelerini bekliyoruz." dedi.

Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Nisan 2016'da yayımlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) 1'inci Aşama Eylem Planı"nda özellikle eğitim, istihdam ve barınma alanlarındaki uygulamalarda bazı sorunlar yaşandığını belirtti.

Halen çadırda yaşayan Romanların bulunduğunu, bu konuya ilişkin çözümlerin hayata geçirilemediğini ifade eden Tutal, okula devam ve üniversite mezunlarının işe yerleştirilmesiyle ilgili de bazı sorunların yaşandığını anlattı.

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarının söz konusu eylem planından haberdar olmadığını savunan Tutal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hazırlanan eylem planıyla eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yeni çalışmaların hayata geçirileceğini dile getirdi.

Tutal, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) 2'nci Aşama Eylem Planı'nın (2019-2021) kamu kurumlarında ve belediyelerde yaptırım gücü olması gerektiğine işaret etti.

Tutal, "Kamu kurumları ve belediyeler üzerinde Roman sivil toplum örgütlerinin rolü ve fonksiyonu çok önemli. Ancak devlet kurumları bu noktada bizimle çok fazla iş birliği içinde değiller. Bizi daha fazla dahil etmelerini bekliyoruz. Çünkü biz mahallenin içinden gelen insanlarız. Sorunları biliyoruz o nedenle çözüm noktasında daha çok destek sağlayabiliriz." diye konuştu.

"Eylem planının uygulanmasının takipçisi olacağız"

Yeni eylem planının bir önceki planda yer alan başlıkları kapsadığına değinen Tutal, 2'nci Aşama Eylem Planı'nın daha ayrıntılı yazıldığını söyledi.

Romanlarla ilgili çalışmaların eylem planı ile kalmamasını, devlet politikasına dönüştürülmesini isteyen Tutal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Romanların öncelikli sorunu ön yargı ve ayrımcılıktır. Ön yargı ve ayrımcılıkla mücadele etmeden diğer sorunlarımızı çözemeyiz. Eğitim, istihdam ve barınma sorunlarının da birbirinden ayrılmadan aynı anda çözülmesi gerekiyor. Önce 'Biz eğitimi halledelim' demekle bitmiyor çünkü o çocukların eğitime ulaşabilmesi için sağlıklı barınma koşullarına sahip olması gerekiyor. Okula gidebilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için de babalarının çalışıyor olması gerekiyor. 2'nci Aşama Eylem Planı'nda uygulama noktasında ciddi adımlar atılırsa, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar işin içine girerse Roman vatandaşlar daha çok fayda görecektir."

Tutal, eylem planının uygulanmasının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA