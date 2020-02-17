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Romanlardan Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Romanlar İçin Diyalog Ağı Onursal Başkanı Erdoğan Sever ile Manisa Romanlar Kalkınma Derneği Başkanı Serdar Kavdağ'ı makamında konuk etti.

17.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:24Romanlardan Büyükşehir'e ziyaret

Romanlar İçin Diyalog Ağı Onursal Başkanı Erdoğan Sever, Romanlar Kalkınma Derneği Başkanı Serdar Kavdağ ve Yönetim Kurulu üyesi Turgay Kaplar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Fırat Özcan da hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Onursal Başkan Erdoğan Sever, kendilerini konuk etmesi nedeniyle Ertuğrul Yıldırım'a teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle Erdoğan Sever, Serdar Kavdağ ve Turgay Kaplar'a teşekkürlerini iletti.


Sekreter, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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