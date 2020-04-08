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Romanlardan 'evde kal' çağrılarına yanıt: Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım

Euronews Türkçe İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan'da kalıcı istihdamları olmayan ve çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlarlarla konuştu.

08.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:19
Romanlardan 'evde kal' çağrılarına yanıt: Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım
Türkiye'de Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yapılan 'evde kal' çağrıları ve getirilen önlemler bazı üretim faaliyetlerini durdurunca, çalışamayanlar için ciddi ekonomik sıkıntılar baş gösterdi.

Euronews Türkçe, İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan 'da kalıcı istihdamları olmayan ve çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlarlarla görüştü.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: İstanbul, Euronews, Dudullu, Ceyhan, Dünya
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