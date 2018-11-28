'Romantizma'ya Görkemli Gala

ÜNLÜ İSİMLER 'ROMANTİZMA'DA BULUŞTU!

Janset ve Gökçe Özyol'u aynı sahnede buluşturan, iki perdelik komedi oyunu 'Romatizma'nın galasına Şebnem Ferah, Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Belma Canciğer- Gani Müjde, Nilüfer Açıkalın, Hazal Eylül Çelik, Öykü Serter ve Yosi Mizrahi gibi ünlü isimler katıldı. Sahnelenmeye başladığı günden itibaren 13. kez seyirciyle kapalı gişe olarak buluşan 'Romantizma' oyunu izleyenlerden tam not alırken, oyuncular Janset ve Gökçe Özyol oyunun finalinde ayakta alkışlandı...

Gergedan Yapım tarafından sahnelenen ve 2018'in en iddialı oyunları arasında yerini alan 'Romantizma'nın senaryosunu 'Bir Kadın Bir Erkek' dizisinin senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Oktay Şenol üstleniyor.

'ROMANTİZMA' BİR EVLİLİK HASTALIĞI

'Romantizma'da yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan "bir evlilik hastalığı'nı sahneye taşıyor. 'Yasemin ve Uğur, evliliklerinin 20. yıl dönümünde yıllar önce içlerinde ukde kalan düğünü yapmaya karar verirler. Birbirinden farklı iki ayrı düğün hayal eden karı koca; nikah tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan ilişkilerini, kapanmayan hesaplarını ve halı altına süpürdükleri sırlarını sorgulayacak ve beraberlikleri hiç beklemedikleri bir sona doğru yol alacaktır'