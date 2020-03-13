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Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin...

Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı.

13.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:53
Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin...
Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti üyesinde korona tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya aldı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Liberal Parti, Romanya, Güncel

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