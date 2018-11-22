22 Kasım 2018, 21:42
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Romanya Basını, Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe'nin Başına Geçeceğini İddia Etti

Romanya Basını, Mircea Lucescu

Romanya basını, Mircea Lucescu'nun Milli takımdaki görevinden ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçeceğini iddia etti.

A Milli Takımın üst üste aldığı başarısız sonuçları üzerine koltuğu sallatında olan ve kamuoyu tarafından eleştirilen Rumen teknik adamın Fenerbahçe'de göreve geleceği öne sürüldü.

"TFF İLE GÖRÜŞÜP İSTİFA EDECEK"

Rumen basınındaki haberlere göre, Milli takımda umduğunu bulamayan ve alınan başarısız sonuçların ardından görevden ayrılması yakın olan Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçecek. Rumen teknik adamın emekli olmaması halinde bundan sonraki durağının Fenerbahçe olacağını iddia eden Rumen basını, Mart ayına kadar milli maç olmaması sebebiyle Lucescu'nun TFF ile görüştükten sonra görevden ayrılacağını iletti.

LUCESCU'NUN, MİLLİ TAKIMDA SADECE 4 GALİBİYETİ VAR

Mircea Lucescu, Milli Takımın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe yönetimi, Cocu'nun görevine son verdikten sonra Erwin Koeman ile çıktığı maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

(Futbol Arena)

Fenerbahçe,Mircea Lucescu
22 Kasım 2018 Perşembe 21:42



YORUMLAR (8)
UMUTTT: ben bunu bir hafta once dusunmustum.gerceklik payi var bence
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38Lİ: milli takimdan belli zaten
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YUNUS CAN 29: Daha neler. Şu anki teknik direktörümüz ( Ali Koç) çok iyi , memnunuz. :))
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FİLOZOF: aynısını Trabzonun eski futbolcu bozuntuları ve yalaka trabzon basını sistem hocası dünyanın en iyi hocalarından gösterilen HALİLODZİC İde gelmeden eleştiri tükürünce boğup bir türlü rahat bırakmadılar
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RUHİ-BJK: lucescu nun menajeri istiyor, nabız yoklamak için haber yaptırmış
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