Romanya Cumhurbaşkanından Türk Büyükelçiye Nişan

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis
, Türkiye
'nin Bükreş
Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı "Ulusal Liyakat Nişanı"na layık gördü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Iohannis'in, Bükreş'te görev süresi sona eren Büyükelçi Ertaş'a nişan verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, Iohannis'in, Büyükelçi Ertaş'ı, Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle Romanya Dışişleri Bakanı
Teodor Meleşcanu'nun önerisiyle Ulusal Liyakat Nişanı'na layık gördüğü ifade edildi.
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