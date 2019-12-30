Haberler » Sağlık » Romanya'da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti - Haberler
BBC

Romanya'da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti

Romanya'da 66 yaşındaki pankreas kanseri bir kadın, hastanede ameliyat olduğu sırada yanarak hayatını kaybetti.

30.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:55 Romanya'da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti

Romanya'da 66 yaşındaki pankreas kanseri bir kadın, hastanede ameliyat olduğu sırada yanarak hayatını kaybetti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 22 Aralık'ta gerçekleşen ameliyat sırasında, Floreasca Hastanesi'nde cerrahlar kadını operasyon öncesi alkol bazlı bir maddeyle dezenfekte etti.

Bunun ardından doktorların elektrikli neşter kullanması üzerine kadının vücudu alev aldı.

Kadının vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluştu, hasta bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetti.

Polis kadının ölümü üzerine bir soruşturma başlattı.

Romanya medyasına konuşan hastanın ailesi, bazı detayları basından öğrendiklerini, onlara bu olayın sadece kaza diyerek geçiştirildiğini anlattı. Aile, bir suçlamada bulunmadıklarını, sadece ne olduğunu anlamak istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Victor Costache, bu 'travmatik olayın' inceleneceğine söz verdi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Horatiu Moldovan ise doktorların, "alkollü dezenfektan kullanılan operasyonlarda elektrikli neşterin kullanılmadığını bilmesi gerektiğini" söyledi.

Romanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında sağlık sistemine kişi başı ve GSYH'ya oran açısından en az fon ayıran ülke. Kıtada çocuk ölüm oranının da en yüksek olduğu yer.

Hastane sistemi yeteri kadar gelişmiş değil ve tıp personalinde sürekli bir açık yaşanıyor.


Sağlık
BBC


HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

01:04   Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
01:03   Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili CHP'ye tepki: Birisi çıkıp da biz arkadaşımıza kefiliz demedi, ciğerimi yakıyor burası - Haberler
00:43   11. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Haberler
00:40   Hatay'da yılbaşı öncesi 'huzur ve güven' operasyonu: 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
00:18   30 Aralık 2019 Haberleri - Haberler
00:08   Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Haberler
00:02   Efsane tenisçiden 'cinsiyet değişimi' yorumu: 7 yaşındaki çocuklar bile cinsiyet değiştirmeye başladı - Haberler
23:56   Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Özyer Bektaş, çocuklarda sünnet ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi - Haberler
23:31   Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde - Haberler
31.12.2019 01:17:26