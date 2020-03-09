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Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

09.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:12
Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya 'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bütün liglerdeki maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, Romanya'da ilk kez geçen ay görülmüştü.
Başkent Bükreş'te 14-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası da salgın nedeniyle iptal edilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Romanya, Futbol, Spor
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