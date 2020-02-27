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Romanya'da ilk korona vakası

Romanya'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.

27.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:59Romanya'da ilk korona vakası
'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 746'ya ulaştı. Dünya genelinde ise 2 bin 807 kişi korona virüsü sonucu hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 78 bin 497 oldu. Çin'in ardından en fazla ölümün görüldüğü İran'da ölü sayısı hızla artarken korona virüsü Avrupa'ya da İtalya üzerinden yayılıyor. Bugün Romanya'da da ilk korona vakası tespit edildi. Romanya'daki hastanın, ülkeyi ziyaret eden bir İtalyanla temasta bulunduğu ve bu nedenle korona virüsünün bulaşmış olabileceği ifade edildi. - BÜKREŞ

Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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