Haberler » Güncel » Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber

Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te bir hastanede ameliyata alınan kanser hastası, alkol bazlı dezenfektanla elektrikli neşterin temas etmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

30.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:38 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü

Romanya'da ameliyatta alkol bazlı dezenfektan kullanılan kanser hastasının elektrikli neşterle müdahale edilince yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

KULLANINAL DEZENFEKTAN NEDEN OLDU

Başkent Bükreş'teki Floreasca Hastanesi'nde 22 Aralık'ta 66 yaşında kanser hastası kadın ameliyata alındı. Cerrahlar, pankreas kanserine müdahale ederken önce alkol bazlı dezenfektan kullandı.

ELEKTRİKLİ NEŞTER ALKOLLE TEMAS EDİNCE YANGIN ÇIKTI

Doktorların sonrasında kullandığı elektrikli neşter, alkolle temas edince kadının vücudu ameliyat masasında yandı. Vücudunda yüzde 40 oranında yanık olan hasta, bir hafta sonra aynı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

SAĞLIK BAKANI SÖZ VERDİ

Ölen kadının ailesi, yerel basına yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetini hastaneden değil basından öğrendiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Victor Costache de yaptığı açıklamada, olayın araştırılacağı sözünü vererek gerçeklerin ortaya çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.


Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42   Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
23:41   Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Haber
23:38   Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Haber
23:38   Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Haber
23:38   Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
30.12.2019 23:47:55