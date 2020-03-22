Romanya'da koronavirüsten ilk ölüm

Romanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Romanya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Romanya medyası, SCBI Craiova Hastanesi'nde 18 Mart'ta tedavi altına alınan ve aynı zamanda kanser hastası olan 67 yaşındaki bir erkek kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Romanya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 367 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA