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Romanya'da Sri Lankalı işçileri protesto eden Macar azınlık kasabası tartışma konusu oldu

Romanya'da 5 bin nüfuslu bir kasabada yaşayan 350 kişi, yerel fırında 2 Sri Lankalı işçinin çalıştırılmasını protesto etmek amacıyla toplandı. Rumen yetkililer ayrımcılık ve nefrete teşvik suçlamasıyla inceleme başlattı

05.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:09Romanya'da Sri Lankalı işçileri protesto eden Macar azınlık kasabası tartışma konusu oldu
'da 5 bin nüfuslu bir kasabada yaşayan 350 kişi, yerel fırında 2 Sri Lankalı işçinin çalıştırılmasını protesto etmek amacıyla toplandı. Rumen yetkililer ayrımcılık ve nefrete teşvik suçlamasıyla inceleme başlattı.

Ülkenin orta kısmında bulunan ve çoğunlukla Macar asıllı azınlığın yaşadığı Ditrau kasabasındaki bir ekmek fabrikasında çalışan 2 Sri Lankalı işçi, tartışmaların odağı oldu. İşçilerin çalışma izinlerinin bulunmasına rağmen kasaba sakinlerinden bazıları, bu durumun güvenlik ve geleneklerini tehdit ettiğini iddia etti.
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Romanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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