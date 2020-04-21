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Romanya'dan getirilen 89 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi - DÜZCE

Romanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 89 Türk vatandaşı Düzce'ye getirildi.

21.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:11
Romanya 'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 89 Türk vatandaşı Düzce 'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Romanya'nın başkenti Bükreş'ten THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen 89 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Düzce'ye getirildi.
Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Romanya’dan getirilen 89 Türk vatandaşı Düzce’de yurda yerleştirildi - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Romanya, Düzce, Güncel
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