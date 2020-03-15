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Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı

Romanya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu'na, iş insanı Coşkun Solak getirildi.

15.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:07
Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı
Romanya 'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğu'na, iş insanı Coşkun Solak getirildi.

Fahri Konsolosluk açılışına, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Romanya Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Semih Beken ve diğer ilgililer katıldı.

Romanya Gaziantep Fahri Konsolosu Coşkun Solak, Gaziantep'in yanı sıra Hatay ile ilgili işlemleri de yürüteceğini söyledi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Gaziantep'ten geçen yıl 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Aynı dönemde Romanya'ya 64 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam potansiyelimizin karşılığı olamaz" dedi.

Romanya Fahri Konsolosluğu'nun, Gaziantep'in yanı sıra Hatay'ın bu ülke ile ticaretin gelişimine katkı sağlayacağını kaydeden Konukoğlu, Gaziantep'te iki başkonsolosluk, 12 fahri konsolosluk açılmasının, kentin ekonomideki dinamizminden kaynaklanan sevindirici gelişme olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep, Romanya, Güncel

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