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Romanya: Koronavirüsü bulaştırarak ölüme sebep olmanın cezası 15 yıl hapis

Romanya hükümeti, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uymayan ve bu nedenle bir başkasına virüs bulaştırıp ölümüne yol açanlar için 15 yıl hapis cezası verileceğini duyurdu

20.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:43
Romanya: Koronavirüsü bulaştırarak ölüme sebep olmanın cezası 15 yıl hapis
Romanya 'da hükümet, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uymayan ve bu nedenle bir başkasına virüs bulaştırıp ölümüne yol açanların 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Başbakan Ludovic Orban "İnsanların sorumsuzca davranarak başkalarının hayatını tehlikeye atmaları kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Yeni düzenlemeye göre virüs taşıdığını bildiği halde, yetkililerin yönlendirmelerine uymayan ve virüsü yayarak üçüncü kişilerin ölümüne neden olan hastalar hakkında yasal işlem başlatılacak.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Hükümet, Romanya, Dünya

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