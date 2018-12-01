Romanya
'nın bağımsızlığının 100'üncü yıl dönümünü ülke çapındaki törenlerle kutlandı.
1 Aralık
Romanya Milli Günü dolayısıyla başkent Bükreş
'te resmi tören düzenlendi.
Romanya milli marşının okunması ve saygı duruşunun ardından Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis
, Zafer Takı'na çelenk bıraktı.
Romanya Silahlı Kuvvetleri, polisi, istihbarat teşkilatı ve jandarma birliklerinin katıldığı geçit törenine, Türkiye
'den 4. Kolordu Komutanlığı emrinde görevli Albay Bülent Tarhan komutasındaki 37 personelden oluşan tören birliği de katıldı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu
ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da başkentteki törene katıldı.
Kavaklıoğlu, Romanya Savunma Bakanı Gabriel Beniamin Les ile törende yaptığı görüşmenin ardından Bükreş Türk şehitliğini ve başkentteki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisini ziyaret etti.
Bükreş,Romanya
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:01