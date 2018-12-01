Romanya Milli Günü Geçit Töreni Türk Askerleri de Katıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:02



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:02

Romanya, bağımsızlığının 100'üncü yıldönümünü ülke çapında gösterişli törenlerle kutladı.Ülkede, 1 Aralık Romanya Milli Günü dolayısıyla başkent Bükreş'te resmi tören düzenlendi.Romanya milli marşını okunması ve saygı duruşunun ardından Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Zafer Takı'na çelenk bıraktı.Romanya askeri kuvvetleri, polisi, istihbarat teşkilatı ve jandarma birliklerinin geçit törenine, Türkiye'den tören için özel gelen 4'üncü Kolordu emrinde görevli bir Albay komutasında 4'üncü Kolorduya bağlı birliklerden seçilen 37 personelden oluşan birlik de katıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da başkentteki törene katıldı.Kavaklıoğlu, Romanya Savunma Bakanı Gabriel Beniamin Les ile törende yaptığı görüşmenin ardından Bükreş Türk şehitliğini ve başkentteki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ofisini ziyaret etti.